Irani akuzon Evropën se po i dorëzon fatin e marrëveshjes bërthamore vetos së Trump

Në një intervistë për The Guardian, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, akuzoi Evropën se po i dorëzon fatin e marrëveshjes bërthamore me Iranin në duar të ish-presidentit amerikan Donald Trump.
Ai theksoi se vendimi i vendeve të BE-së për të rikthyer sanksionet e OKB-së ndaj Iranit, duke përdorur mekanizmin e “snapback” të marrëveshjes bërthamore, i jep SHBA-së mundësinë të diktojë zhvillimet e ardhshme.
Baghaei kritikoi gjithashtu mbështetjen e Evropës për sulmet e Izraelit ndaj objekteve bërthamore të Iranit dhe paralajmëroi se Kuvendi iranian mund të miratojë një ligj për të tërhequr vendin nga Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT), duke kufizuar kështu mbikëqyrjen ndërkombëtare mbi programin bërthamor të Iranit.
