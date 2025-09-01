Sezoni veror zbehet, bizneset alarmojnë: ‘Na ra puna’”

Në kulmin e sezonit veror, bizneset turistike shqetësohen, pasi “na ra puna” – tregues ky që reflekton rënie të aktivitetit ekonomik. Sipas Bankës së Shqipërisë, indeksi i besimit ekonomik për muajin gusht ra me 0,8%, ndikuar nga pesimizmi në industrinë, shërbimet, ndërtimin dhe konsumatorët .
Në veçanti:
Industria pësoi tkurrje të besimit me 4%, për shkak të mungesës së kërkesës për produkte shqiptare . Shërbimet, përfshirë turizmin, regjistruan ulje të besimit me 2,1% për shkak të aktivitetit të dobët dhe kërkesës së ulët . Ndërtimi gjithashtu përjetoi një rënie prej 2%, për shkak të aktivizmit të ngadalësuar dhe mungesës së porosive të reja . Konsumatorët ngurrojnë të bëjnë investime të mëdha dhe kanë ulur besimin ekonomik deri në 0,5% .
Duke qenë se sezoni veror po merr fund, edhe ritmi i turizmit bie: në korrik, Shqipërinë e vizituan 1.8 milionë turistë të huaj – vetëm 0,4% më shumë sesa një vit më parë, duke treguar një ngadalësim real të sezonit veror .
Në kontrast me sektorët e tjerë, tregtia dolën në një pozicion më pozitiv: besimi në këtë fushë u rrit me 5,4% falë aktivitetit të mirë, çmimeve të favorshme dhe optimizmit për perspektivat e punësimit .
Sa i përket pritshmërive për vjeshtën, perspektivat mbeten të ndara: industria mbetet pesimiste për shkak të mungesës së kadrove; ndërsa turizmi dhe ndërtimi hezitojnë ndaj rritjes së mundshme të çmimeve .
