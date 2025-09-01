Superkompjuteri bën parashikimin e tij të parë për Ligën e Kampionëve

ZVICER – Liga e Kampionëve 2025/26 ka filluar tashmë dhe superkompjuteri i Opta-s ka publikuar parashikimin e tij të parë të madh të sezonit.
Analiza, bazuar në totalin e pikëve të pritura (XPTS), përshkruan trendin se si mund të duket tabela përfundimtare e ligës.
Liverpooli (17.03) dhe Arsenali (16.92) dominojnë renditjen, të ndjekura nga Manchester City, Chelsea, Barcelona, PSG, Real Madrid dhe Inter. Poshtë tyre, klube si Kairat, Qarabag, Bodo/Glimt dhe Slavia po bien poshtë në tabelë dhe nuk kanë praktikisht asnjë shans për të hyrë në 24 vendet e para.
1. Liverpuli – 17.03
2. Arsenali – 16.92
3. Manchester City – 15.62
4. Chelsea – 14.79
5. Barcelona – 14.70
6. PSG – 14.49
7. Real Madrid -14.31
8. Inter – 13.76
9. Tottenham – 12.82
10. Newcastle – 12.57
11. Bayern Munich – 12.52
12. Benfica – 12.24
13. Napoli – 11.81
14. Sporting – 11.76
15. Borussia Dortmund – 11.40
16. Villarreal – 11.21
17. Juventus – 11.19
18. Atalanta – 11.17
19. Brugges – 11.04
20. Atlético Madrid – 10.68
21. PSV – 10.20
22. Bayer Leverkusen – 9.99
23. Monako – 9.97
24. Atletik – 9.58
25. Union Saint-Gilloise – 9.52
26. Olympiakos – 9.49
27. Galatasaray – 9.38
28. Kopenhagen – 9.04
29. Eintracht – 9.01
30. Pafos – 8.62
31. Olympique Marseille – 8.38
32. Ajax – 8.28
33. Slavia Pragë – 7.47
34. Bodo/Glimt – 7.37
35. Qarabag – 5.56
36. Kairat Almaty – 3.49
