Superkompjuteri bën parashikimin e tij të parë për Ligën e Kampionëve
Transmetuar më 01-09-2025, 14:51

ZVICER – Liga e Kampionëve 2025/26 ka filluar tashmë dhe superkompjuteri i Opta-s ka publikuar parashikimin e tij të parë të madh të sezonit.

Analiza, bazuar në totalin e pikëve të pritura (XPTS), përshkruan trendin se si mund të duket tabela përfundimtare e ligës.

Liverpooli (17.03) dhe Arsenali (16.92) dominojnë renditjen, të ndjekura nga Manchester City, Chelsea, Barcelona, ​​​​PSG, Real Madrid dhe Inter. Poshtë tyre, klube si Kairat, Qarabag, Bodo/Glimt dhe Slavia po bien poshtë në tabelë dhe nuk kanë praktikisht asnjë shans për të hyrë në 24 vendet e para.

1. Liverpuli – 17.03

2. Arsenali – 16.92

3. Manchester City – 15.62

4. Chelsea – 14.79

5. Barcelona – 14.70

6. PSG – 14.49

7. Real Madrid -14.31

8. Inter – 13.76

9. Tottenham – 12.82

10. Newcastle – 12.57

11. Bayern Munich – 12.52

12. Benfica – 12.24

13. Napoli – 11.81

14. Sporting – 11.76

15. Borussia Dortmund – 11.40

16. Villarreal – 11.21

17. Juventus – 11.19

18. Atalanta – 11.17

19. Brugges – 11.04

20. Atlético Madrid – 10.68

21. PSV – 10.20

22. Bayer Leverkusen – 9.99

23. Monako – 9.97

24. Atletik – 9.58

25. Union Saint-Gilloise – 9.52

26. Olympiakos – 9.49

27. Galatasaray – 9.38

28. Kopenhagen – 9.04

29. Eintracht – 9.01

30. Pafos – 8.62

31. Olympique Marseille – 8.38

32. Ajax – 8.28

33. Slavia Pragë – 7.47

34. Bodo/Glimt – 7.37

35. Qarabag – 5.56

36. Kairat Almaty – 3.49

