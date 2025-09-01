Horoskopi i Dashurisë për Shtator 2025 sipas Paolo Fox. Çfarë rezervojnë yjet për jetën sentimentale të 12 shenjave

Shtatori 2025 hap një periudhë të mbushur me pasione, vendime të rëndësishme dhe emocione që nuk mund të injorohen. Disa shenja do të jetojnë një rilindje të vërtetë në dashuri, ku lidhjet marrin formë më serioze ose lindin histori të reja pasionante.
Të tjerë, përkundrazi, do të përballen me prova, keqkuptime dhe sfida që do t’i detyrojnë të zgjedhin me kujdes rrugën që duan të ndjekin.
Paolo Fox thekson se Venusi dhe Merkuri, me pozicionet e tyre kyçe gjatë muajit, do të ndikojnë në qartësimin e marrëdhënieve dhe në forcimin e lidhjeve të vërteta. Ja parashikimet e detajuara për secilën shenjë:
♈ Dashi (21 mars – 20 prill)
Dashuria hyn në një fazë më të qartë. Pas muajsh tensioni, Shtatori sjell më shumë stabilitet. Çiftet që kanë kaluar periudha grindjesh do të kenë mundësi të rikuperojnë. Shumë do të ndjejnë nevojën të bëjnë plane serioze, të flasin për të ardhmen, martesën apo bashkëjetesën. Për beqarët, Venusi ofron takime të rëndësishme rreth datës 18. Kujdes vetëm nga xhelozitë e panevojshme.
—
♉ Demi (21 prill – 20 maj)
Në dashuri kërkoni qetësi dhe siguri. Çiftet e forta do të përforcohen, por ato që kanë probleme të vjetra do të shohin konflikte të rishfaqen pas datës 20. Venusi ju mbështet deri në mesin e muajit, duke nxitur afrimitetin dhe pasionin. Beqarët mund të takojnë dikë interesant përmes punës ose aktiviteteve të përbashkëta. Kujdes nga keqkuptimet për shkak të fjalëve të tepërta.
—
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Shtatori është muaji i qartësimit sentimental. Shumë Binjakë do të vendosin të mbyllin histori të dyshimta për të nisur diçka më të pastër. Komunikimi është arma juaj e fortë, por kini kujdes të mos e përdorni për të krijuar debate. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë interesant pas datës 18, falë pozicionit të favorshëm të Merkurit.
—
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Marrëdhëniet në çift hyjnë në një fazë më të qëndrueshme. Shumë prej jush do të ndjejnë dëshirën të bëjnë hapa të rëndësishëm – martesë, bashkëjetesë ose një projekt të përbashkët. Beqarët do të kenë shanse të mira të njohin dikë që i bën të ndihen të sigurt dhe të përkëdhelur. Kujdes nga tensionet familjare rreth datës 22–25, që mund të ndikojnë edhe te dashuria.
—
♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)
Venusi është në anën tuaj deri më 19 shtator, duke ju dhuruar një magnetizëm të pakrahasueshëm. Shumë çifte do të rigjejnë pasionin, ndërsa beqarët do të kenë njohje të papritura, sidomos gjatë udhëtimeve ose daljeve shoqërore. Ata që prej kohësh luhaten mes dy historive do të detyrohen të bëjnë një zgjedhje. Kujdes të mos e përdorni krenarinë për të kontrolluar partnerin.
—
♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Ky është muaji i dashurisë suaj! Me Merkurin dhe më pas Venusin në shenjë, lidhjet bëhen më të qarta dhe më të forta. Shumë çifte do të zyrtarizojnë marrëdhënien, ndërsa ata që janë vetëm do të kenë takime të papritura që mund të shndërrohen në histori serioze. Për ata që kanë kaluar një ndarje, është koha e duhur për t’u rilindur.
—
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Me hyrjen e Merkurit në shenjë pas datës 18, dashuria merr hov. Çiftet do të gjejnë ekuilibrin dhe do të rikthejnë besimin e humbur. Për beqarët, Shtatori sjell njohje të reja dhe flirtime të këndshme. Kujdes vetëm nga streset e jashtme (punë, para) që mund të ndikojnë tek marrëdhënia. Ky është muaji ideal për të vendosur paqe pas periudhave të tensionuara.
—
♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Muaj i trazuar për dashurinë. Venusi është disonant deri më 19, duke sjellë pakënaqësi dhe keqkuptime. Shumë çifte do të duhet të përballen me tensione të vjetra ose dyshime. Beqarët mund të ndihen të pasigurt në takime të reja. Pas datës 20, klima përmirësohet: kush ka një lidhje të fortë, do e rigjejë pasionin, ndërsa të tjerët do të mësojnë të flasin hapur për ndjenjat.
—
♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Dashuria rifiton ngjyrat! Venusi deri më 18 favorizon takimet e reja, sidomos për ata që sapo kanë lënë pas një ndarje. Shumë çifte do të rikthejnë harmoninë duke bërë plane të përbashkëta, udhëtime apo projekte familjare. Kujdes vetëm nga dëshira për të pasur gjithçka menjëherë. Pas datës 20, çiftet e reja do të forcohen ndjeshëm.
—
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Dashuria kërkon durim dhe qartësi. Shumë prej jush do të ndihen të lodhur nga tensionet e muajve të fundit. Çiftet duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët, duke shmangur grindjet për çështje ekonomike apo praktike. Beqarët mund të ndihen të përfshirë nga një person i ri, por duhet të marrin kohë për të ndërtuar besim. Venusi sjell paqe pas datës 20, duke hapur një periudhë më të butë.
—
♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Dashuria nuk është në kulm. Venusi kundër deri më 19 sjell tensione dhe grindje. Shumë çifte do të duhet të shmangin provokimet, sidomos nëse kanë pasur probleme prej muajsh. Beqarët rrezikojnë të përfshihen në histori të komplikuara. Më mirë të presin fundin e muajit, kur klima bëhet më e lehtë dhe takimet më të qarta. Kujdes nga prirja për të kërkuar gjithmonë liri pa marrë përgjegjësi.
—
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Muaji nis me disa paqartësi, por dashuria rikuperohet ndjeshëm pas datës 19. Çiftet që kanë kaluar periudha të vështira do të kenë mundësi të ndihen sërish më pranë, duke planifikuar të ardhmen me më shumë qetësi. Për beqarët, Shtatori sjell takime të ëmbla dhe romantike, sidomos në ambientet e punës ose përmes miqve. Është koha të lini pas marrëdhëniet e paqarta.
—
📌 Përfundim: Shtatori 2025 është një muaj i ndryshimeve dhe i vendimeve sentimentale. Shenjat më të favorizuara janë Virgjëresha, Luani dhe Gaforrja, që gjejnë pasion e stabilitet. Ndërsa Akrepi, Ujori dhe Demi duhet të jenë të kujdesshëm, duke shmangur nxitimin dhe keqkuptimet.
