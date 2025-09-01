Renditja e shenjave për Shtator 2025 nga Paolo Fox dhe klasifikimi me yje për dashurinë, punën dhe fatin

Shtatori hap një cikël të ri yjor, ku energjitë kozmike ndikojnë në dashuri, punë dhe fat. Pas pushimeve verore, rikthimi në ritmin e zakonshëm shoqërohet me sfida, por edhe me mundësi të reja për të gjithë shenjat.
Disa do të përjetojnë një periudhë rilindjeje, ku projektet marrin formë dhe ndjenjat bëhen më të forta, ndërsa të tjerë do të përballen me tensione, zgjedhje të vështira dhe një nevojë më të madhe për qetësi e durim.
Astrologu i njohur Paolo Fox ka përgatitur renditjen e 12 shenjave për muajin shtator 2025, duke treguar se kush do të jetë në kulmin e fatit dhe kush duhet të ruajë qetësinë për të mos prishur ekuilibrat. Në vijim, gjeni klasifikimin e plotë me yjet për dashurinë, punën dhe fatin.
1. Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Dashuri: ★★★★★
Punë: ★★★★★
Fat: ★★★★★
Totali: 15/15
➡️ Shenja më me fat e muajit, me projekte, dashuri dhe energji në kulm.
2. Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Dashuri: ★★★★★
Punë: ★★★★☆
Fat: ★★★★★
Totali: 14/15
➡️ Fillim i shkëlqyer muaji, Venusi sjell dashuri dhe optimizëm, projekte të reja në horizont.
3. Demi (21 prill – 20 maj)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★★★
Fat: ★★★★★
Totali: 14/15
➡️ Projekte të reja, stabilitet dhe rikuperim emocional. Vetëm pak polemika në fund të muajit.
4. Luani (23 korrik – 22 gusht)
Dashuri: ★★★★★
Punë: ★★★★★
Fat: ★★★★☆
Totali: 14/15
➡️ Venusi në shenjë deri më 19 shtator rrit karizmën dhe sjell mundësi në dashuri dhe punë.
5. Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★★☆
Fat: ★★★★☆
Totali: 12/15
➡️ Rilindje sentimentale, rikuperim i fuqishëm në punë, por me disa shqetësime ekonomike.
6. Dashi (21 mars – 20 prill)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★★☆
Fat: ★★★☆☆
Totali: 11/15
➡️ Muaj dinamik, por me tensione mes 22–25 shtatorit. Venusi sjell takime dhe zgjidhje familjare.
7. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Dashuri: ★★★☆☆
Punë: ★★★★☆
Fat: ★★★★☆
Totali: 11/15
➡️ Fillim muaji me tensione në dashuri, por pas 19 shtatorit rikuperim. Në punë, planetë në favor.
8. Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★★☆
Fat: ★★★☆☆
Totali: 11/15
➡️ Mes muaji pak më i lodhshëm, por fundi premton rikuperim dhe stabilitet sentimental.
9. Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★☆☆
Fat: ★★★☆☆
Totali: 10/15
➡️ Në dashuri, tensionet kalojnë pas datës 19. Në punë, kërkohet më shumë durim dhe këmbëngulje.
10. Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Dashuri: ★★★★☆
Punë: ★★★☆☆
Fat: ★★★☆☆
Totali: 10/15
➡️ Duhet kujdes në marrëdhënie dhe shpenzime. Fund muaji sjell qartësi dhe mundësi të reja.
11. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Dashuri: ★★★☆☆
Punë: ★★★☆☆
Fat: ★★★☆☆
Totali: 9/15
➡️ Pas datës 18 gjërat përmirësohen, por java 15–21 sjell stres dhe shpenzime. Kujdes me ish-partnerët dhe çështjet ligjore.
12. Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Dashuri: ★★☆☆☆
Punë: ★★★☆☆
Fat: ★★☆☆☆
Totali: 7/15
➡️ Muaji më i vështirë: tensione në dashuri deri më 19 shtator, nervozizëm në punë. Vetëm beqarët mund të ndihen më të lirë. /noa.al
