Kur do publikoni faturën për La Civita? Berisha: Unë personalisht nuk kam shpenzuar asnjë qindarkë

Tiranë, 1 Shtator 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar sot se nuk ka shpenzuar asnjë të ardhur personale gjatë fushatës zgjedhore, duke theksuar se të gjitha shpenzimet janë mbuluar nga PD.
“Unë nuk them që nuk kam deklaruar. Deputetët po deklarojnë shpenzimet personale, sepse deputetët që kanë bërë fushata, kanë shpenzuar me dhjetëra, mijëra euro. Sali Berisha nuk ka shpenzuar asnjë qindarkë personale, sepse fushatën e ka mbuluar PD. Çfarë shpenzimesh kam bërë unë është mbuluar nga PD,” tha Berisha.
Ai shtoi se ligji përcakton afatin kur partitë politike duhet të publikojnë shpenzimet, dhe garantoi se çdo qindarkë do të deklarohet. “PD ka një ligj, i cili përcakton afatin ligjor kur PD do deklarojë shpenzimet dhe të garantoj se do të deklarojë çdo qindarkë. Se cila është koha që përcakton ligji, këta nuk ta them. KQZ ka shpërndarë formularë për deputetët të deklarojnë shpenzimet, por jo partitë,” u shpreh ai.
