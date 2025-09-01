Monedhat e huaja qëndrojnë në vend: Kursi valutor për 1 shtator 2025

Sot, më 1 shtator 2025, tregu valutor shqiptar paraqitet i qetë, pa luhatje të mëdha në krahasim me ditët e fundit. Monedhat kryesore ndërkombëtare kanë ruajtur pothuajse të njëjtat kuota në blerje dhe shitje.
Kursi i këmbimit për monedhat kryesore
Dollari amerikan (USD): blihet 82.7 lekë, shitet 84 lekë Euro (EUR): blihet 96.9 lekë, shitet 98 lekë Franga zvicerane (CHF): blihet 103 lekë, shitet 104 lekë Paundi britanik (GBP): blihet 111.4 lekë, shitet 112.7 lekë Dollari kanadez (CAD): blihet 60 lekë, shitet 61.5 lekë Ky stabilitet në kursin e monedhave krijon siguri për bizneset dhe individët që merren me transaksione në tregun valutor.
