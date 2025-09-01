Moti sot në gjithë vendin: temperatura maksimale 31°C, me diell dhe kalime vranësirash

Moti në të gjithë vendin pritet të jetë kryesisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe kalime vranësirash të lehta. Mesditën dhe pasditen, vranësira më të dukshme do të shfaqen në zonat kodrinore dhe malore.
Vlerat ditore do të luhaten nga 16°C në më të freskëtat, deri në 31°C në zonat më të ngrohta.
Do të fryjë nga jug-perëndimi në veri-perëndim me një shpejtësi mesatare prej 4 m/s, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdetare mund të arrijë deri në 8 m/s. Deti do të jetë i qetë, me dallgëzim të lehtë në nivelin 1–2 ballë.
