‘Kush na ka mallku’! Aksidentohet Mevlani
31 gusht 2025

Tiranë, 31 gusht 2025 – Këngëtari i njohur Mevlan Shaba ka bërë publik përmes rrjeteve sociale një aksident rrugor ku është përfshirë së fundmi.

Në imazhet e shpërndara në Instagram, shihet makina e tij luksoze me dëmtime të dukshme në pjesën e përparme. Krahas fotos, artisti ka shkruar: *“Aksident! Kush na ka mallku”*, duke shprehur shqetësimin për ngjarjen e papritur.

Deri më tani nuk është konfirmuar nëse nga aksidenti ka persona të lënduar, ndërsa vetë këngëtari nuk ka dhënë detaje të mëtejshme për gjendjen e tij shëndetësore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

