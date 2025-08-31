Fox: Renditja e shenjave nga më me fat tek më pak me fat për javën 1–7 shtator 2025

Ja klasifikimi i plotë sipas horoskopit javor të Paolo Fox për periudhën 1–7 shtator 2025, bazuar në vlerësimin me yje (3 deri 5) për dashuri, punë dhe fat.
★★★★★ – Shenjat më me fat
1. Binjakët – Javë e shkëlqyer: rikuperim i qartë në dashuri, kthjelltësi mendore, mundësi të reja në punë. Mund të marrësh edhe një detyrë me rëndësi.
2. Luani – Energjik dhe magnetik, Venusi të jep shumë forcë në dashuri, takime dhe pasion. Shumë mundësi profesionale dhe përmirësim ekonomik.
3. Virgjëresha – Merkuri në shenjë sjell qartësi dhe vendime të mëdha. Dashuri e fortë, lidhje që forcohen. Sukses i madh në punë, askush nuk të ndalon.
★★★★ – Shenja me fat të mirë
4. Dashi – Javë dinamike, por e mbushur me vendime. Në dashuri duhet qartësi, ndërsa beqarët kanë shanse gjatë fundjavës. Puna kërkon guxim.
5. Gaforrja – Lidhjet në çift dhe njohjet e reja marrin vrull. Në punë, megjithëse ka konkurrencë, arrin të fitosh terren. Shumë energji për të ndërtuar.
6. Peshorja – Marsi dhe Hëna të dhurojnë një javë të shkëlqyer për dashuri dhe miqësi. Në punë rikuperon forcë. Entuziazëm në rritje.
7. Akrepi – Fillim jave i ngadaltë, por rikuperon të dielën. Në dashuri ka pasione të forta, edhe pse ndonjëherë të vështira. Puna kërkon ide të reja.
8. Shigjetari – Venusi ndihmon në dashuri dhe qetësi shpirtërore. Mundësi të reja, por duhet kujdes të hënën. Energjia dhe optimizmi janë aty.
★★★ – Shenjat me më pak fat
9. Demi – Disa tensione në dashuri, veçanërisht të premten. Lidhjet e forta i rezistojnë krizës, por beqarët duhet të presin. Në punë, falë Merkurit, vjen një kthesë pozitive.
10. Bricjapi – Javë e lodhshme në punë, me tensione dhe kritika, por edhe mundësi të vogla për përfitime financiare. Në dashuri, mos u mbyll shumë.
11. Ujori – Venusi kundër sjell tensione në dashuri, kujdes sidomos me Luanin dhe Akrepin. Pas muajve të vështirë, duhet të reflektosh e të presësh kthesën.
12. Peshqit – Javë e turbullt për çiftet. Kujdes polemikat, e diela është konfliktuale. Në punë shumë përgjegjësi, qartësia vjen vetëm nga e enjtja.
Pra, më me fat këtë javë (5 yje) janë: Binjakët, Luani dhe Virgjëresha, ndërsa më në vështirësi (3 yje) janë: Demi, Bricjapi, Ujori dhe Peshqit. /noa.al
