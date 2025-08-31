Çfarë ndodhi në Don Bosko?! Qytetarët ndërhyjnë për të shpëtuar një vajzë

Një ngjarje e rëndë ndodhi në Don Bosko të Tiranës, ku një vajzë u sulmua fizikisht nga disa djem për një mosmarrëveshje të vogël rrugore. Situata u përshkallëzua shpejt dhe dhuna u bë brutale.
Fatmirësisht, disa kalimtarë të rastit vunë re ngjarjen dhe ndërhynë për të ndaluar sulmin, duke shpëtuar vajzën nga situata e rrezikshme. Pamjet e incidentit, të publikuara në media, tregojnë momentet e dhunës dhe ndërhyrjen e qytetarëve.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim tek banorët dhe ka nxjerrë në pah rritjen e incidenteve të dhunës në publik. Autoritetet po hetojnë për të identifikuar sulmuesit dhe për të marrë masat e nevojshme.
