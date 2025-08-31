Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkaktoi aksident në Selanik, arrestohet e reja shqiptare! Nuk dispononte as patentë
Transmetuar më 31-08-2025, 19:48

Një grua 28-vjeçare në Selanik të Greqisë është arrestuar nga policia greke pasi shkaktoi një aksidente automobilistik.

Sipas shtypit grek, aksidenti ndodhi pasditen e së shtunës.

28-vjeçarja u përfshi në një aksident me pasoja në dëme materiale, fatmirësisht pa të lënduar.

Por policia greke zbuloi se 28-vjeçarja nuk posedonte as patentë, për shkak se i ishte pezulluar më herët për një tjetër shkelje rrugore.

Ajo është arrestuar dhe pritet të dalë para gjykatës për masë.

