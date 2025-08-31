Bëri mrekullinë si 8-vjeçar – 12 vite më vonë, tronditja në Peqin: Gabrieli s’ja doli dot këtë herë

Në një kthesë dramatike që prek zemrat, historia e Gabriel Llucës, një djalë që mbijetoi një aksident fatal në fëmijëri, mori një fund tragjik në moshën 23-vjeçare, duke lënë pas dhimbje të thellë në familje dhe komunitet.
Kur ishte vetëm 8 vjeç, Gabriel i rezistoi një aksidenti serioz pranë derës së shkollës “Demir Godelli” në Peqin—një makinë kaloi mbi trupin e tij, duke shkaktuar fraktura dhe plagë të shumta. Mbijetesa e tij u konsiderua një mrekulli që preku zemrat e shumë njerëzve .
Por, pjesa tjetër e historisë ishte e ndarë nga mirazhi i fëmijërisë. Më shumë se një dekadë më vonë, në mesnatën e fundit, Gabriel humbi tragjikisht jetën në një aksident tjetër në qytetin e tij. Ndërsa policia ka nisur hetimet për rrethanat e ngjarjes—duke shqyrtuar pamjet e kamerave, shpejtësinë e mjetit dhe gjendjen e rrugës—zhvendosja ishte tashmë e pa kthyeshme .
Gabriel, një nga katër fëmijët e familjes Lluca, la pas një zbrazëti të madhe. Ai ishte përshkruar si një djalë energjik, i dashur dhe gjithmonë në buzëqeshje. Humbja e babait, Agronit, dyshohet se ka qenë edhe më një ngarkesë emocionale për Gabrielin—Agroni ndërroi jetë tre vite më parë.
