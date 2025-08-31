Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
39-vjeçari goditet me sende të forta në Tiranë. Policia nis hetimet
Transmetuar më 31-08-2025, 13:50

Një 39-vjeçar ka përfunduar në spital pasi është goditur me sende të forta në rrugën “Sotir Caci” në Tiranë. Ngjarja ndodhi të shtunën, dhe sipas policisë, viktima është jashtë rrezikut për jetën. Autorët e sulmit janë ende të paidentifikuar, dhe policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e tyre. ￼

“Në rrugën “Sotir Caci”, persona ende të paidentifikuar kanë goditur, dyshohet me sende të forta, shtetasin M. P., 39 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve“, thuhet në njoftimin e ploicisë.

