Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
FOTO/ Dy 23-vjeçarët që humbën jetën në aksidentin tragjik në Peqin
Transmetuar më 31-08-2025, 10:28

Një aksident tragjik ndodhi gjatë natës në hyrje të Peqinit, pranë urës së quajtur “Ura e Teqes”. Rreth orës 02:00, makina u përplas dhe doli nga rruga. Si pasojë, humbën jetën dy të rinjtë që po udhëtonin bashkë: drejtuesi i automjetit, Gabriel Luca (24 vjeç), dhe pasagjeri Denis Korbi (24 vjeç), të dy banues në Peqin  .

Të dy u dërguan menjëherë me urgjencë në spitalin e Elbasanit, por për fat të keq, nuk mundën t’u mbijetonin plagëve të rënda që kishin marrë  .

Policia dhe grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për të zbuluar arsyet dhe rrethanat e aksidentit  .

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...