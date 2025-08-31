FOTO/ Dy 23-vjeçarët që humbën jetën në aksidentin tragjik në Peqin

Një aksident tragjik ndodhi gjatë natës në hyrje të Peqinit, pranë urës së quajtur “Ura e Teqes”. Rreth orës 02:00, makina u përplas dhe doli nga rruga. Si pasojë, humbën jetën dy të rinjtë që po udhëtonin bashkë: drejtuesi i automjetit, Gabriel Luca (24 vjeç), dhe pasagjeri Denis Korbi (24 vjeç), të dy banues në Peqin .
Të dy u dërguan menjëherë me urgjencë në spitalin e Elbasanit, por për fat të keq, nuk mundën t’u mbijetonin plagëve të rënda që kishin marrë .
Policia dhe grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për të zbuluar arsyet dhe rrethanat e aksidentit .
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd