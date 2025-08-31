Arrestohet Auron Hajdini në Hungari – pritet ekstradimi në Shqipëri

Auron Hajdini (i njohur edhe si Auron Hysaj), 45 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është kapur në Budapest të Hungarisë dhe arrestuar me qëllim ekstradimin në Shqipëri .
Ai është dënuar nga Gjykata e Apelit në Tiranë më datë 21 shkurt 2024 me 5 vite burg për vjedhje me dhunë, dhe ka ende 2 vite e 11 muaj burg për të vuajtur .
Në vitin 2013, së bashku me disa persona të tjerë, Hajdini dhunoi rojën e një pusi nafte dhe i mori një sasi nafte, një automjet, një armë gjahu, një celular dhe dokumente të ndryshme .
Arrestimi u bë i mundur falë operacionit ndërkombëtar “The Wanted”, në bashkëpunim mes Policisë së Shtetit shqiptare dhe autoriteteve hungareze, përmes Interpol Tiranës .
Tani, autoritetet në të dy vendet po vijojnë procedurat për ekstradimin e Hajdinit drejt Shqipërisë .
