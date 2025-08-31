Dy të rinj shqiptarë kapen me 15 kilogramë kok*inë në Itali dhe 100 mijë EURO cash!

Dy shtetas shqiptarë, 25 dhe 36 vjeç, janë arrestuar nga Policia italiane gjatë një operacioni antidrogë në Sant’Enea, Perugia.
Ata u kapën në flagrancë gjatë një shkëmbimi droge, ku njëri prej tyre tentoi të largohej me rreth 2 kg kokainë, ndërsa tjetri kishte 70 mijë euro të fshehura në makinë.
Kontrollet më pas zbuluan sasi të tjera të mëdha droge.
Në një banesë pranë vendngjarjes u gjetën 2 kg kokainë të tjera, material për paketim dhe 7,500 euro.
Në një shtëpi në Castelnuovo Berardenga (Siena), policia sekuestroi 10 kg kokainë shumë të pastër dhe 16,000 euro cash.
Në total, u sekuestruan 15 kg kokainë dhe 100 mijë euro, ndërsa të dy shqiptarët ndodhen në burg, të akuzuar për trafik droge dhe posedim me qëllim shitjeje.
Autoritetet italiane dyshojnë se pas tyre fshihet një rrjet i organizuar trafiku mes Umbrias dhe Toskanës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd