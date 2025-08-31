Jetë luksi me kokainë e mijëra euro, cila është gazetarja moldave që kishte lidhje me kriminelët në Itali

ITALI- Një kilogram kokainë, qindra mijëra euro para të fshehura në bagazhin e një Audi, një kompani fasadë për trafikim nga Evropa Lindore dhe një influencere dhe prezantuese moldave, çoi në arrestimin e dy bossëve të drogës në Itali. Corriere shkruan se Felicia Sirbu, një banore moldave në provincën e Monzës, nuk ndodhet nën hetim nga gjykata italiane. Megjithatë, kanë dalë lidhje të dyshimta në jetën private 34-vjeçares, e cila në Instagram e paraqet veten si një influencere dhe gazetare televizive me më shumë se 13 vjet përvojë.
Një fytyrë e njohur në televizionin moldav, ajo është intervistuar nga mediat lokale dhe madje është paraqitur në artikuj thashethemesh që zbulojnë aspekte të jetës së saj sentimentale dhe vendimin e saj për tu zhvendosur në Milano. Profili i saj i mbushur me një stil jetese luksoz, me foto të pozuara me veshje elegante, udhëtime në bregdet, male dhe kryeqytete evropiane dhe bizhuteri të shtrenjta.
Hetimi nga karabinierët e degës së Sesto San Giovanni filloi me zbulimin, e një kilogrami kokainë në një furgon të kontrolluar në Vimodrone. Në atë rast, u arrestua rumuni 47-vjeçar Andrei Radu Tataru. Hetimet pasuese, të kryera nëpërmjet përgjimeve telefonike dhe analizës së lëvizjeve të automjeteve, çuan në një garazh në Via della Burrona, ku 279,000 euro në para të gatshme u zbuluan brenda një Audi A6 luksoz, të fshehur në bagazh.
Sipas hetuesve, paratë rrjedhin nga trafikimi i drogës, megjithëse nuk lidhet vetëm me kokainën. Fokusi i hetuesve është zgjeruar edhe tek të paktën shtatë persona të tjerë. Por, përballë një sërë kërkesash për masa paraprake nga zyra e prokurorit të Monzës, gjykata lëshoi masa kufizuese vetëm kundër dy individëve për vepra të dyshuara penale të trafikimit të drogës, 47-vjeçarit rumun Cristinel Balint dhe shtetasit 28-vjeçar ukrainas Ivan Buzduhan.
Balint është burri që, sipas dokumenteve, u takua me Felicia Sirbu në nëntor 2023. Në atë kohë, gruaja jetonte në Nova Milanese, pak jashtë Monzës. Sipas karabinierëve, të paktën në kohën e përgjimit, ajo kishte një lidhje romantike me një person të quajtur, Vladimir Tataroi, i njohur si "Vova".
Balint i shprehu shqetësimet e tij 34-vjeçares sepse kishte dijeni se ishte nën mbikëqyrjen e hetuesve. Të dy konsumuan një dozë kokaine së bashku dhe diskutuan një punë fiktive që gruaja të rregullonte situatën e saj tatimore dhe të kishte para për të shpenzuar.
