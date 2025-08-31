Dy të rinj humbin jetën në një aksident tragjik në Peqin

Peqin, 31 gusht 2025– Një aksident i rëndë ka ndodhur rreth orës 02:00 të mëngjesit të sotëm në hyrje të qytetit të Peqinit, në vendin e quajtur “Ura e Teqes”.
Një automjet tip “Golf”, me drejtues 24-vjeçarin Gabriel Lluca, banues në Peqin, ka dalë nga rruga, duke shkaktuar pasoja fatale. Në automjet ndodhej edhe pasagjeri Denis Korbi, po 24 vjeç dhe banues në Peqin.
Të dy të rinjtë u transportuan me urgjencë drejt spitalit të Elbasanit, por fatkeqësisht nuk mundën t’u mbijetonin plagëve të marra dhe humbën jetën.
Policia ka nisur menjëherë hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ndërsa dyshohet paraprakisht se aksidenti është shkaktuar nga shpejtësia mbi normat e lejuara.
