A ia vlen të investosh sot në pasuri të paluajtshme? Tregu i pronave mes rritjes së çmimeve dhe masave kufizuese

Tiranë, 31 gusht 2025 – Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri vijon të mbetet një nga alternativat kryesore të investimit, veçanërisht në kushtet kur mungon një treg i zhvilluar kapitalesh dhe aksesi në tregjet e huaja është ende i kufizuar. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se cikli i rritjes së shpejtë të çmimeve, që nisi pas pandemisë, mund të ketë arritur kulmin dhe se masat e reja të Bankës së Shqipërisë për kufizimin e kredive pritet të ndikojnë në ecurinë e tij.
Rritje rekord e çmimeve dhe e kërkesës nga të huajt Sipas indeksit Fischer të Bankës së Shqipërisë, çmimi mesatar i banesave në gjysmën e dytë të vitit 2024 u rrit me 23.6% krahasuar me 6-mujorin paraardhës dhe me 44.5% ndaj një viti më parë. Në Tiranë, rritja arriti në 56%. Një rol të rëndësishëm në këtë trend ka luajtur kërkesa nga shtetasit e huaj, të cilët vetëm në gjashtëmujorin e dytë të vitit të kaluar blenë rreth 18% të pronave të shitura, kryesisht në zonat bregdetare. Investimet e huaja direkte në pasuri të paluajtshme arritën në 325 milionë euro në vitin 2024, duke përfaqësuar 24% të totalit të IHD-ve.
Ndërmjet rritjes dhe frenimit Sektori bankar ka qenë një tjetër faktor nxitës, duke financuar rreth gjysmën e transaksioneve me kredi. Vetëm gjatë vitit 2024, kredia e re për banesa arriti në 545 milionë euro, me një rritje prej 13% krahasuar me vitin 2023. Por ky ritëm pritet të frenohet. Duke nisur nga ky vit, Banka e Shqipërisë vendos kufizime të reja për raportin e kredisë ndaj vlerës së banesës dhe për raportin e shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave, sidomos për blerjen e shtëpive të dyta dhe atyre për qëllime investimi. Sipas agjentëve, masat mund të kenë më shumë efekt psikologjik sesa praktik, por pritet të ndikojnë në ngadalësimin e rritjes së çmimeve.
Oferta mbetet e lartë Pavarësisht shqetësimeve për ngopjen e tregut, ndërtimet e reja nuk ndalen. Vetëm gjatë vitit 2024, në Shqipëri u dhanë mbi 1,300 leje ndërtimi, ndërsa sipërfaqja e miratuar për projekte të reja arriti në 2.5 milionë metra katrorë, 18% më shumë se një vit më parë. Kjo tregon se oferta e re në tregun rezidencial do të vijojë të jetë e qëndrueshme.
Pritjet për të ardhmen Ekspertët ndajnë mendime të ndryshme: disa vlerësojnë se tregu ka hyrë në një fazë stabilizimi, sidomos në Tiranë, ndërsa zonat bregdetare mbeten më dinamike. Agjentët e pasurive të paluajtshme presin që investimet e huaja dhe kërkesa për pronat e reja të mbajnë gjallë tregun, edhe pse shtrëngimi i kushteve të kredisë mund të ulë interesin e blerësve vendas.
Në këtë sfond, pyetja kryesore për investitorët mbetet: a është tregu në kulmin e tij apo ka ende hapësirë për rritje? Përgjigjja, sipas aktorëve të tregut, do të varet nga balanca mes kërkesës së huaj, politikave të bankës qendrore dhe dinamikës së turizmit.
