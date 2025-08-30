Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Rrugën e Kombit/ Makina përplas një këmbësor
Transmetuar më 30-08-2025, 18:26

MIRDITË- Një aksident rrugor është shënuar pasditen e sotme në "Rrugën e Kombit", në afërsi të Repsit në Mirditë. Sipas informacioneve zyrtare policore, një automjet ka përplasur një këmbësor.

Ky i fundit ka marrë dëmtime dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Traumës. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, ndërsa grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

NJOFTIMI I POLICISË:

Mirditë/Informacion paraprak

Rreth orës 16:00, në ‘Rrugën e Kombit’, në afërsi të Repsit, shtetasi N. A., duke drejtuar automjetin, ka përplasur këmbësorin, shtetasin A. N.

Shtetasi A. N. është transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

