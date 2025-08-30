Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rinisin pas dy orë ndërprerje fluturimet në aeroportin e Rinasit
Transmetuar më 30-08-2025, 15:20

Pas një stuhie që përfshiu Shqipërinë mesditën e së shtunës, fluturimet në aeroportin e Rinasit kanë rinisur, pasi u ndërprenë për afro dy orë.

Për shkak të motit të keq dhe kushteve të rënda atmosferike, skuadra e aeroportit të Tiranës pezulloi përkohësisht operacionet në pistë.

Tashmë puna në aeroport vijon normalisht.

Madje, disa avionë po ulen pa problem në Rinas me destinacion aeroportet e vendeve fqinje.

