Rinisin pas dy orë ndërprerje fluturimet në aeroportin e Rinasit

Pas një stuhie që përfshiu Shqipërinë mesditën e së shtunës, fluturimet në aeroportin e Rinasit kanë rinisur, pasi u ndërprenë për afro dy orë.
Për shkak të motit të keq dhe kushteve të rënda atmosferike, skuadra e aeroportit të Tiranës pezulloi përkohësisht operacionet në pistë.
Tashmë puna në aeroport vijon normalisht.
Madje, disa avionë po ulen pa problem në Rinas me destinacion aeroportet e vendeve fqinje.
