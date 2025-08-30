Moti/ Bllokohet një çift ukrainas në Zvërnec

ZVËRNEC- Një çifti ukrainas është bllokuar ditën e sotme rreth orës 13:00 në Zvërnec. Ata janë bllokuar për shkak të motit të keq. Raportohet se një pemë ka rënë duke bllokuar rrugën rurale të zonës, e cila e bën të pamundur lëvzijen e mjetit.
Reshjet e shiut mësohet se kanë dëmtuar edhe segmentin për këmbësorë. Çifti ka kërkuar ndihmën e forcave zjarrfikëse të Vlorës, të cilët janë duke shkuar në vendin e ngjarje për hapjen e rrugës.
