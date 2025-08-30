Stuhia kthen në ‘Venecia’ edhe Vlorën dhe Fierin. Rrugët zhytur në ujë pas reshjeve të dendura

Pas Tiranës dhe Durrësit, stuhia e fortë me erë dhe reshje intensive ka përfshirë edhe qytetet e Vlorës dhe Fierit, duke shkaktuar përmbytje të menjëhershme në disa zona urbane.
Ashtu si në Durrës, edhe në këto dy qytete ka mjaftuar vetëm pak minuta reshje të dendura për të paralizuar qarkullimin në akset kryesore dhe rrugët e brendshme, të cilat janë përmbytur pothuajse tërësisht.
Qarkullimi i automjeteve është bërë i vështirë, ndërsa autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencës kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar nga qytetarët. Drejtuesit e automjeteve këshillohen të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të respektojnë sinjalistikën në zonat e prekura.
Stuhia, e paralajmëruar më herët nga shërbimet meteorologjike, pritet të vijojë edhe gjatë ditës së nesërme, duke mbajtur të lartë rrezikun e përmbytjeve në disa qarqe të vendit.
