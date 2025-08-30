Trafik ajror për shkak të stuhisë në Rinas. Ulen 7 avionë njëherësh

Tiranë, 30 gusht 2025 – Aeroporti Ndërkombëtar “Nënë Tereza” po përballet me një trafik të jashtëzakonshëm ajror, për shkak të motit të keq dhe stuhisë që po afrohet. Avionët po përpiqen të ulen sa më shpejt, duke krijuar një situatë të pazakontë.
Sipas raportimeve, 7 avionë janë ulur njëri pas tjetrit, një pamje e rrallë që tregon intensitetin e kushteve atmosferike. Ndërkohë, një avion i kompanisë LOT Air nuk ka mundur të zbresë për shkak të erës së fortë, pavarësisht manovrave të shumta të pilotit.
Autoritetet paralajmërojnë udhëtarët dhe personelin aeroportual të jenë të kujdesshëm dhe të informohen për çdo ndryshim të mundshëm në fluturime. E njëjta thirrje vlen edhe për drejtuesit e mjeteve në rrugë, të cilëve u kërkohet të shmangin lëvizjet gjatë stuhisë dhe të qëndrojnë të sigurt për të parandaluar çdo incident.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd