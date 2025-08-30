Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Stuhi shiu përfshijnë Durrësin. Ndalon lundrimi, vështirësi në qarkullim
Transmetuar më 30-08-2025, 12:33

Durrës, 30 gusht 2025 – Qyteti bregdetar i Durrësit po përballet me mot të keq, me reshje të dendura shiu dhe erëra të forta që kanë shkaktuar dallgëzim të detit dhe vështirësi në lundrim.

Si pasojë e kushteve atmosferike, është pezulluar lundrimi i anijeve të vogla dhe mjeteve të peshkimit deri në përmirësimin e situatës. Autoritetet detare u bëjnë apel peshkatarëve dhe pronarëve të mjeteve lundruese të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin çdo dalje në det.

Ndërkohë, reshjet kanë shkaktuar vështirësi në qarkullim në disa akse të qytetit. Moti i paqëndrueshëm pritet të vazhdojë edhe gjatë orëve në vijim, ndaj qytetarëve u kërkohet të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin njoftimet zyrtare nga autoritetet lokale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...