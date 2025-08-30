Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbante thika, dorezë grushti, armë sportive, rrihte edhe gruan, arrestohet i riu në Elbasan
Transmetuar më 30-08-2025, 12:16

Elbasan, 30 gusht 2025 – Një operacion policor i koduar “Reaction” ka përfunduar me sukses, duke sjellë në pranga një 36-vjeçar i dyshuar për dhunë ndaj bashkëshortes së tij dhe mbajtje të paligjshme të lëndëve narkotike.

Policia e Elbasanit, në bashkëpunim me Specialistët për Hetimin e Narkotikëve, ndërmori veprime pas marrjes së informacionit se i dyshuari kishte ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes dhe mbante drogë në banesë. Operacioni u finalizua me arrestimin në flagrancë të shtetasit M. E., banues në Elbasan.

Gjatë kontrollit në banesën e tij, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan si prova materiale:

një sasi të dyshuar kokaine,

dy thika,

një përforcues grushti,

një armë sportive.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...