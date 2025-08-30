Deklaroi: “Putin është përbindësh”, Moska reagon ashpër ndaj Macron

Rusia ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Presidentit francez Emmanuel Macron, i cili e quajti homologun rus Vladimir Putin një “përbindësh”, gjatë një interviste për La Chaîne Info.
Macron paralajmëroi udhëheqësit evropianë të mos i besojnë Putinit, duke theksuar se për mbijetesën e tij, ai duhet të vazhdojë “të konsumojë”, një metaforë për agresionin e tij ndaj Ukrainës.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e cilësoi këtë gjuhë si jo vetëm të papërgjegjshme, por edhe fyese ndaj Rusisë dhe popullit rus. Rusia ka kritikuar shpesh mbështetjen franceze për Ukrainën dhe akuzon Parisin për nxitjen e konfliktit.
Deklaratat e Macron vijnë pas takimit historik të zhvilluar në Uashington, ku ai takoi Presidentin amerikan Donald Trump, liderin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëheqësit evropianë.
Macron shprehu gjithashtu shqetësimin se Trump mund të jetë “mashtruar” nga Putin në përpjekjet për të organizuar një samit paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller, e hodhi poshtë këtë ide, duke e quajtur aludim absurd dhe duke theksuar se Trump po punon pa u lodhur për të ndalur vrasjet dhe për të avancuar paqen.
