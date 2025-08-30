Kriza politike në Francë, Macron i bindur: Do jem President deri në fund të mandatit!

Teksa situata politike në Francë paraqitet e vështirë, Presidenti Emmanuel Macron është shprehur se do të vijojë të qëndrojë në detyrë deri në vitin 2027.
Me këtë deklaratë, Macron ka hedhur poshtë spekulimet se do të përballet me presion për të dhënë dorëheqjen, nëse qeveria e tij humbet një votëbesim muajin e ardhshëm.
“Mandati që më është besuar nga qytetarët francezë dhe askush tjetër, është një mandat që do ta shërbej deri në fund”, siguroi kreu i shtetit francez, gjatë një konference për shtyp që dha me kancelarin gjerman Friedrich Merz.
Ndërkohë, në fillim të shtatorit pritet votëbesimi i kryeministrit Bayrou, i cili me siguri nuk do të ketë numrat e duhura, të paktën nga ato që partitë politike, sidomos opozitare, kanë deklaruar në daljet zyrtare.
Kujtojmë se prej disa vitesh Franca po përballet me krizë politike, për shkak të numrave që zotërojnë forcat parlamentare.
