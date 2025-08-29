Hidhet shorti i Europa League për sezonin 2025/26! 36 skuadrat zbulojnë rivalët

Në orën 13:00, në Monako, u zhvillua shorti i fazës së re të Europa League, ku 36 skuadrat pjesëmarrëse mësuan kundërshtarët e tyre për edicionin 2025/26.
Me formatin e ri të UEFA-s, skuadrat nuk ndahen më në grupe, por zhvillojnë ndeshje direkte në një renditje të përbashkët ligë.
Shorti rezultoi mjaft pozitiv për Romën e Gian Piero Gasperinit dhe Porton, që shmangën rivalët më të rrezikshëm. Nga ana tjetër, më pak fat pati Rangers, ku aktivizohet edhe shqiptari Nedim Bajrami, të cilët do të kenë përballje të vështira në këtë fazë.
Finalja e madhe është planifikuar të zhvillohet më 20 maj 2026, në Stamboll. Me këtë format të ri, çdo skuadër do të ketë tetë ndeshje në fazën fillestare, katër në shtëpi dhe katër në transfertë, duke e bërë garën më të gjatë, më të fortë dhe më të paparashikueshme se kurrë.
