‘Nuk ka vend për eksperimente, do vijë momenti dhe për të rinjtë’! Sylvinjo: Asnjë ndryshim në listë

Kombëtarja shqiptare e futbollit po përgatitet për dy ndeshjet e radhës, miqësoren me Gjibraltarin dhe duelin me Letoninë në Tiranë, e vlefshme për Kualifikueset e Botërorit 2026.
Trajneri i ekipit kombëtar, Sylvinho, pasi publikoi listën, iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në një konferencë për shtyp, duke analizuar zgjedhjet e tij.
“Ne kemi bërë rreth 50% të rrugëtimit dhe na mbeten vetëm 4 ndeshje. Po luftojmë me kohën. Luajmë në shtëpi dhe duhet të përgatitemi shumë mirë. Fola me Ismajlin, i cili ka bërë një transferim javët e fundit. Ka kaluar një dëmtim të lehtë dhe i thashë që duhet të qëndrojë i qetë. Një grup nuk ndryshon nëse ka diçka që nuk shkon. Ndryshimet bëhen kur sheh një lojtar që nuk ka më dëshirë të luajë me Kombëtaren. Unë i kam parë dhe të gjithë kanë dëshirë të luajnë. Kam besim te të gjithë lojtarët. Nëse një nga lojtarët më jep një shenja që nuk do të stërvitet, atëherë do të vijë ai moment që do të ketë ndryshim. Është ndeshje e rrezikshme dhe nuk ka vend për eksperiment.
Do ketë ndryshime për ndeshjen me Letoninë, duke parë që kemi një miqësore para. Kemi lojtarë si Medon Berisha e Adrian Bajrami, të cilët ende nuk kanë bërë një 45-minutësh të plotë me Kombëtaren. Në kohën e duhur do të vijë momenti i të gjithëve. Letonia është një ekip i fortë dhe një ndeshje e rëndësishme. Bajrami dhe Muçi vijnë me kënaqësi në Kombëtare. Bajrami ka bërë mirë në Kualifikueset e Europianit. Muçi ka kaluar një dëmtim. Të dy përgjigjen në fushë për Kombëtaren. Kemi shumë besim te këta lojtarë.
Kam pasur shumë dilema, sepse puna me Kombëtaren nis shumë kohë më parë. Që nga fillimi i gushtit kam menduar për listën. Sa i përket zgjedhjeve, eksperienca të mëson që një ndeshje e tillë është shumë e rëndësishme. Nuk është momenti i duhur për lojtarët e rinj. Nuk është momenti i një djaloshi 20-vjeçar. Na duhen lojtarët që janë mësuar me skemat tona. Do vijë dhe momenti i tyre. Kam shumë besim që lojtarët që kemi zgjedhur, do të na përgjigjen në fushë.
Siç e thashë dhe më parë, kemi tre lojtarë që kanë bërë një rrugëtim me ekipin U-21. Bajrami, Berisha dhe Pajaziti. Nuk mund të grumbullojmë 30 lojtarë dhe mendojmë se është e rëndësishme që lojtarë të tillë, që kanë bërë për 6 muaj… Sigurisht që do vijë momenti për të tjerët, por nuk është momenti i duhur. Duhet të vlerësojmë lojtarët që kanë bërë me ne këtë rrugëtim prej 6 muajsh.
Kur zhvillojmë një ndeshje miqësore para një ndeshje zyrtare, është pak më e vështirë në aspektin e menaxhimit. Ndoshta nuk është momenti më i mirë për lojtarët, kanë nevojë për pak më shumë ndeshje. Por nuk jam i shqetësuar për minutazhin.
Qefalija është një lojtar që ka bërë mirë. E kam parë dhe më pëlqen. Luan me këmbën e majtë, ka një dalje të bukur përpara. Ishte në listën e pritjes, por pas një bisede me klubin, nuk u grumbullua. Dajsinani është një lojtar tjetër, më ka surprizuar, luan shumë mirë me këmbë”, u shpreh Sylvinho.
