‘Vejusha e zezë’ e Iranit që nuk mban mend sa burra ka helmuar – Edhe familja kërkon ekzekutimin e saj

Një grua që u cilësua si "vejushë e zezë" pasi helmoi 11 burrat e saj të moshuar gjatë dy dekadave, tani përballet me mundësinë e dënimit me vdekje në Iran.
Kolshum Akbari, 56 vjeç, u akuzua në fillim të gushtit për helmim dhe vrasje të 11 burrave gjatë një periudhe 22-vjeçare, por tani ajo pretendon se numri mund të jetë edhe më i lartë. Thjesht nuk e mban mend saktësisht.
Familjet e viktimave kërkuan ekzekutimin e saj.
Detajet e çështjes
Gruaja, 56 vjeç, quhet Kolsum Akbari. Ajo është akuzuar nga autoritetet se me prirje sistematike ka martuar burrat e moshuar dhe më pas i helmoi me barna për diabetin dhe alkool industrial, në mënyrë që të trashëgonte pasuritë dhe prokurat e tyre.
Vetë Akbari ka pranuar se ka kryer helmime, por thotë se nuk kujton saktë se sa burra ka helmuar — sipas saj, numri mund të jetë edhe 13 apo 15.
Për më shumë se dy dekada, autoritetet nuk arritën ta lidhin, pasi ngjarjet kanë ndodhur në qytete të ndryshme të provincës Mazandaran, gjë që e bëri të vështirë identifikimin e saj.
Rasti doli në dritë më 2023, kur djali i bashkëshortit të fundit të saj nisi dyshime dhe mbërriti të kallëzonte rastin te policia.
Akuzat përfshijnë të paktën 11 vepra për helmim me qëllim dhe një akuzë për tentativë vrasjeje.
Familjarët e viktimave kanë kërkuar që ajo të dënohet me vdekje.
Hetimi përfshin shumë dëshmitarë dhe hetime të gjata për zbardhjen e pasojave ligjore të çështjes. /noa.al
