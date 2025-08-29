“Jashtë fashistët nga Shtëpia e Bardhë”: Neil Young kritikon Trump-in dhe elitat miliardere në këngën e tij të re

Neil Young, një nga artistët më me ndikim dhe më të politizuar të rokut, rikthehet me këngën Big Crime. Tekstet e tij sulmojnë hapur "fashizmin" e Donald Trump dhe elitës së miliarderëve
Neil Young, një nga figurat më të njohura dhe më aktivë politikisht në skenën rok, kthehet me një projekt të ri muzikor që synon të ngrejë zërin kundër politikave të Donald Trump dhe elitave shumë të pasura.
Në këngën e tij “Big Crime”, ai drejtohet me kritika të ashpra ndaj asaj që ai e quan “fashizëm” në administratën e Shtëpisë së Bardhë dhe ndaj përdorimit të Gardës Kombëtare në Uashington.
Regjisori i kësaj lirikë kritike të Young shprehet qartë: "Duhet të nxjerrim fashistët jashtë nga Shtëpia e Bardhë".
Në tekstet e tij, Young kundërshton shtimin e prania ushtarake në rrugë dhe politikat që ai i sheh si rënie të lirive civile. Ai thotë se “ka një krim të madh në Uashington dhe në Shtëpinë e Bardhë”, duke iu referuar problemeve ligjore të Trump-it dhe mënyrës se si qeveria po menaxhon temat e sigurisë dhe kontrollit qytetar.
Kënga u regjistrua me bendin Chrome Hearts gjatë një provë tingëllimi në Çikago, dhe vjen në kulmin e një konflikti të gjatë midis Young dhe Trump që daton që nga viti 2015.
Atëherë, Trump kishte përdorur në fushatën elektorale një nga hitet simbolikë të Young, “Rockin’ in the Free World”, çka pati sjellë reagimin politik të artistit. /noa.al
