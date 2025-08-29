SHBA refuzojnë vizat për zyrtarët palestinezë para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së

Një memo e Departamentit të Shtetit pretendon se Autoriteti Palestinez ishte gati të shpallte pavarësinë e Palestinës, duke penguar "përpjekjet diplomatike" të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës në Gaza
29 gusht 2025 – Zyrtarë të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara kanë vendosur të mos u japin viza hyrjeje zyrtarëve të Autoritetit Palestinez, përpara Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara këtë shtator.
Sipas një dokumenti të brendshëm të Shtëpisë së Bardhë, kjo vendimmarrje lidhet me planet e Palestinës për të shpallur pavarësinë e saj në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Zyrtarët amerikanë shprehin shqetësime se një vendim i tillë do të ndikojë negativisht në përpjekjet diplomatike të Washingtonit për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit në Rripin e Gazës.
Më tej, në dokument përmenden edhe masat e mëparshme të vendosura nga administrata Trump, përfshirë sanksionet ndaj figurave të Autoritetit Palestinez, që Shtetet e Bashkuara i kanë akuzuar për “përfshirje në terrorizëm dhe inkurajim të veprimeve kundër Izraelit”.
Ndërkohë, disa vende të tjera, përfshirë Francën, kanë bërë të ditur se do të njoftojnë zyrtarisht pavarësinë e Palestinës gjatë Asamblesë së OKB-së, një lëvizje që SHBA-ja e konsideron të përkohshme “fitore propagandistike” për Hamasin.
Nga pala palestineze, zëdhënësi i OKB-së ka deklaruar se Autoriteti Palestinez po analizon me kujdes pasojat e vendimit amerikan në punën dhe përfaqësimin e tij në institucionet ndërkombëtare dhe është duke vlerësuar reagimin e tij ndaj kësaj lëvizjeje. /noa.al
