Lewandowski kthehet si kapiten i Polonisë për kualifikueset e Kupës së Botës 2026

POLONI – Kthimi i Robert Lewandowskit në Poloni pritej pas dorëheqjes së ish-trajnerit Michal Probierz në qershorin e kaluar, me të cilin ai kishte qenë në konflikt për statusin e tij si kapiten.
Tre muaj pas tërheqjes nga skuadra kombëtare, sulmuesi i FC Barcelonas është në listën për kampin stërvitor të shtatorit, të njoftuar këtë të premte nga trajneri i ri Jan Urban.
"Robert Lewandowski do të jetë kapiteni i ekipit", citohet të ketë thënë pasardhësi i Probierz në faqen zyrtare të internetit të Federatës Polake të Futbollit.
Polonia është planifikuar të luajë dy ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës 2026, kundër Holandës më 4 shtator në Roterdam dhe kundër Finlandës më 7 shtator në Chorzow të Polonisë.
"Lojtarët janë informuar tashmë për këtë," shtoi Urban. "Unë fola me ta për këtë, doja që ata të ishin të parët që ta dinin vendimin tim. Është përfundimtar dhe e konsideroj çështjen e shiritit të kapitenit të mbyllur. Nuk do të ketë komente të mëtejshme për këtë."
Në moshën 37 vjeç, Lewandowski ka bërë 157 ndeshje për Poloninë që nga debutimi i tij në vitin 2008, duke shënuar 84 gola.
Ja dhe lista e kombëtares së Polonisë:
Portierë: Dragowski, Grabara, Mrozek, Skorupski
Mbrojtës: Bednarek, Cash, Kedziora, Kiwior, Pyrka, Wisniewski, Wszolek, Ziolkowski
Mesfushorë: Frankowski, Grosicki, Kaminski, Kaputska, Piotrowski, Slisz, Zaksilewski,
Sulmuesë: Buksa, Lewandowski, Piatek, Swiderski
