Jorgo Goro lirohet nga burgu!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-08-2025, 13:38
Ish-kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro, është liruar nga burgu pas pak më shumë se dy vitesh izolimi pas dënimeve të dhëna nga GJKKO.
Ai ishte dënuar për shpërdorim detyre dhe fshehje të pasurisë, dënimi i tij tashmë ka përfunduar i gjithi, me 2 vite e 21 ditë burgim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd