Ngjarje e pazakontë në Shkodër: i maskuari me armë hyn në argjendari, por ikën bosh. Ia drejton pronarit

Tentativë grabitjeje në Shkodër – i maskuar me skafandër hyn në argjendari dhe ikën duke lënë motorin
Shkodër – Rreth orës 11:30 të paradites së sotme, në lagjen “Vasil Shanto”, është regjistruar një ngjarje e pazakontë pranë një argjendarie.
Një shtetas ende i paidentifikuar, i cili qarkullonte me një motomjet, ka ndaluar para dyqanit dhe, me një skafandër në kokë, është futur brenda. Pronari i argjendarisë i ka kërkuar që të hiqte mbulesën, por ai ka refuzuar dhe është larguar me vrap, duke braktisur motomjetin përpara dyqanit.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se jashtë argjendarisë, autori i ka drejtuar një armë zjarri pronarit, për ta penguar që ta ndiqte.
Forcat e Policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po vijojnë kontrollet intensive në zonë me qëllim kapjen e tij.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për identifikimin e autorit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj tentative grabitjeje. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd