Burri i motrës e shkarkoi nga puna, 36-vjeçari shqiptar i futet në kompani dhe i shkatërron kamionët! 15 mijë euro dëm

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Treviso të Itali, ku një 36-vjeçar shqiptar ka shkatërruar kamionët e kompanisë së kunatit të tij, nga inati pasi ky i fundit e pushoi nga puna.
“Corriere” shkruan se shqiptari u fut në kompani teksa kunati i tij ndodhej me pushime, dhe me një çekiç i shkatërroi makinat e punës, duke shkaktuar një dëm prej 15 mijë eurosh.
Kur mendoi se ‘misioni’ e tij kishte mbaruar, ai u përpoq të ikte nga rruga që kishte ardhur. Megjithatë, një kalimtar e pa duke hyrë në kompani dhe telefonoi policinë.
Teksa shqiptari tentoi të largohej, ai u vu në pranga nga policia.
I kontaktuar nga policia, pronari i kompanisë tha se kunati i tij (vëllai i gruas) ishte ‘xhindosur’, pasi e kishte shkarkuar nga puna pak kohë më parë.
