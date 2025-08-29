Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E ngarkuara me punë e SHBA-së Nancy Vanhorn shkon në Kryeministri
Transmetuar më 29-08-2025, 11:02

Katër muaj pas përfundimit të zgjedhjeve dhe rikonfirmimit në detyrë të kryeministrit Edi Rama, e ngarkuara me punë e SHBA-së, Nancy Vanhorn ka shkuar paraditen e së premtes në kryeministri.

Diplomatja amerikane ka qëndruar në godinën qeveritare përreth 20 minuta.

Vizita e saj vjen gjithashtu në një kohë kur Rama pritet që të shpallë kabinetin e ri qeveritar.

Burime kanë bërë me dije se në Asamblenë e PS-së pritet të njoftohen emrat e rinj të qeverisë.

