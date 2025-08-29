Liga e Evropës/ Njihuni me vazot

FRANCE – Shorti i Ligës së Evropës për sezonin 2025-2026 do të zhvillohet më 29 gusht në Forumin Grimaldi në Monako, një traditë që shënon fillimin e sezonit evropian për klubet e kualifikuara. Një total prej 36 ekipesh do të ndahen në katër vazo me nga nëntë ekipe, bazuar në koeficientin e tyre të UEFA-s në vitin 2025.
Çdo klub do të përballet me dy ekipe nga secila vazo, pa qenë në gjendje të përballet me një ekip nga liga e vet, që do të thotë se ata do të luajnë gjithsej tetë ndeshje: katër në shtëpi dhe katër jashtë fushe.
Shorti do të nisë duke filluar nga ora 13:00, me ceremoninë e njëjtë me atë të shortit të Europa Conference League.
Një short për ta ndjekur drejtpërdrejt në orën 13:00.
Kjo ceremoni është thelbësore për të gjitha klubet pjesëmarrëse, pasi përcakton kalendarin e tyre evropian. Shorti do të zhvillohet pas ndeshjeve finale eliminatore, duke siguruar që të gjitha ekipet e kualifikuara të jenë të pranishme.
Klubet e vazos 1 do të shortohen manualisht nga një personalitet i futbollit, ndërsa për pjesën tjetër të shortit, softueri kompjuterik do të sigurojë drejtësi dhe mungesë gabimesh. Ky softuer do të caktojë kundërshtarët, duke siguruar që secila skuadër të përballet me dy klube nga vazo të ndryshme.
Pasi të përfundojë shorti, UEFA do të publikojë orarin e plotë të sezonit të rregullt, duke përfshirë datat e ndeshjeve dhe ndeshjet në shtëpi dhe jashtë fushe. Ky short është një moment kyç që do të formësojë fushatën e klubeve në Europa League këtë sezon. Ceremonia premton të jetë një kohë emocionuese për tifozët dhe lojtarët njësoj, ndërsa klubet përgatiten për sfidat e garave evropiane.
Vazo 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, Salzburg, Aston Villa
Vazo 2: Fenerbahçe, Braga, Ylli i Kuq Beograd, OL, PAOK, Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel-Aviv
Vazo 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Fribourg, Ludogorets Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, Steaua Bukuresht, Nice
Vazo 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Utrecht, Go Ahead Eagles, Genk, SK Brann
Datat e fazës së ligës
Dita 1: 24 dhe 25 shtator 2025
Dita 2: 2 tetor 2025
Dita 3: 23 tetor 2025
Dita 4: 6 nëntor 2025
Dita 5: 27 nëntor 2025
Dita 6: 11 dhjetor 2025
Dita 7: 22 janar 2026
Dita 8: 29 janar 2026
Ndeshjet e fazës eliminatore: 19 dhe 26 shkurt 2026
Raundi i 16-të: 12 dhe 19 mars 2026
Çerekfinalet: 9 dhe 16 prill 2026
Gjysmëfinalet: 30 prill dhe 7 maj 2026
Finalja: 20 maj 2026 (Stamboll)
