Identifikohet personi i pajetë i gjetur në fshatin Dragostunjë të Librazhdit (EMRI)

Është identifikuar personi i pajetë i cili u gjet mëngjesin e sotëm në një rrugë rurale të fshatit Dragostunjë të Librazhdit.
Pas mbërritjes në vendngjarje, forcat e rendit bënë identifikimin e trupit, i cili dyshohet të jetë Nazmi Cani, një tregtar i njohur i këpucëve në zonë.
Paraprakisht, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një infarkt i miokardit, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar.
Trupi i pajetë është dërguar për ekspertizë mjeko-ligjore, e cila pritet të hedhë më shumë dritë mbi shkaqet e vdekjes.
Policia ka rrethuar zonën ku u gjet trupi dhe ka marrë në pyetje disa banorë të zonës dhe të afërm për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.
Hetimet janë në fazë paraprake dhe autoritetet janë në pritje të rezultateve zyrtare nga ekspertiza.Më shumë detaje pritet të dalin në orët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd