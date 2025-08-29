Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Identifikohet personi i pajetë i gjetur në fshatin Dragostunjë të Librazhdit (EMRI)
Transmetuar më 29-08-2025, 10:25

Është identifikuar personi i pajetë i cili u gjet mëngjesin e sotëm në një rrugë rurale të fshatit Dragostunjë të Librazhdit.

Pas mbërritjes në vendngjarje, forcat e rendit bënë identifikimin e trupit, i cili dyshohet të jetë Nazmi Cani, një tregtar i njohur i këpucëve në zonë.

Paraprakisht, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një infarkt i miokardit, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar.

Trupi i pajetë është dërguar për ekspertizë mjeko-ligjore, e cila pritet të hedhë më shumë dritë mbi shkaqet e vdekjes.

Policia ka rrethuar zonën ku u gjet trupi dhe ka marrë në pyetje disa banorë të zonës dhe të afërm për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.

Hetimet janë në fazë paraprake dhe autoritetet janë në pritje të rezultateve zyrtare nga ekspertiza.Më shumë detaje pritet të dalin në orët në vijim.

