Prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare, nën akuzë për ngacmim sek’sual

Prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GPN), Karim Khan, përballet me akuza për ngacmim seksual. Dy gra kanë bërë denoncime kundër tij — ai i mohon të gjitha akuzat dhe i konsideron si pjesë të një fushate të organizuar për ta përçarë me anë të shpifjeve dhe deformimit të reputacionit të tij.
Sipas raportimeve, njëra prej grave pretendon se gjatë kohës kur punonte si praktikante pranë tij, Khan kishte bërë përpjekje të përsëritura për të ushtruar presion mbi të për të pajtuar marrëdhënie seksuale.
Akuzat përfshijnë prekje të paqëllimshme, përpjekje për të bindur punonjësen të pajtohet dhe shfrytëzim të pozitës së tij për të ushtruar ndikim mbi punonjësen.
Karim Khan, përmes avokatëve të tij, ka mohuar plotësisht të gjitha akuzat për sjellje të papërshatshme, duke thënë se nuk ka ushtruar kurrfarë presioni ose shfrytëzim të pozitës së tij dhe se është objekt i një “fushate të organizuar shpifjeje”.
Si rezultat, ai është pezulluar përkohësisht nga detyra në krye të Prokurorisë së GPN, ndërsa vazhdon hetimi për akuza të tjera për keqpërdorim brenda stafit të gjykatës.
Një tjetër grua ka bërë një kallëzim gjatë kësaj vere, duke pretenduar se në kohën kur punonte si praktikante pa pagesë pranë Khan, si pjesë e avokatit të njohur britanik, kishte pasur përvoja të ngjashme përpjekjesh për të ushtruar presion seksuel.
Ajo ka deklaruar se kishte frikë të fliste në fillim për shkak të pasojave potenciale profesionale dhe personale. /noa.al
