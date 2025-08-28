Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Drita’ historike! Kalon në grupet e Ligës së Konferencave!
Transmetuar më 28-08-2025, 22:50

LUKSEMBURG – Drita ka shkruar sonte historinë, pasi është kualifikuar për herë të parë në historinë e saj në grupet e Conference League. Intelektualët kanë eliminuar në “play-off” luksemburgasit e Differdange, duke fituar ndeshjen e parë 2-1 dhe në ndeshjen e kthimit 0-1, pra me rezultat të përgjithshëm në të dy sfidat 3-1.

Përsa i përket takimit të sotëm, vendasit mbetën me 10 lojtarë që në minutën e tretë, pasi Buch u ndëshkua direkt me karton të kuq, për një ndërhyrje kafshërore ndaj lojtarit të Dritës. Pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola. Në minutën e 61-të, Drita gjeti avantazhin falë penalltisë së ekzekutuar saktë nga Besnik Krasniqi.

Pas Ballkanit në sezonin 2023-2024, Drita është ekipi i dytë i Kosovës që arrin të kualifikohet në Conference League. Një sukses mëse i merituar për ekipin e drejtuar nga Zekirija Ramadani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...