‘Drita’ historike! Kalon në grupet e Ligës së Konferencave!

LUKSEMBURG – Drita ka shkruar sonte historinë, pasi është kualifikuar për herë të parë në historinë e saj në grupet e Conference League. Intelektualët kanë eliminuar në “play-off” luksemburgasit e Differdange, duke fituar ndeshjen e parë 2-1 dhe në ndeshjen e kthimit 0-1, pra me rezultat të përgjithshëm në të dy sfidat 3-1.
Përsa i përket takimit të sotëm, vendasit mbetën me 10 lojtarë që në minutën e tretë, pasi Buch u ndëshkua direkt me karton të kuq, për një ndërhyrje kafshërore ndaj lojtarit të Dritës. Pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola. Në minutën e 61-të, Drita gjeti avantazhin falë penalltisë së ekzekutuar saktë nga Besnik Krasniqi.
Pas Ballkanit në sezonin 2023-2024, Drita është ekipi i dytë i Kosovës që arrin të kualifikohet në Conference League. Një sukses mëse i merituar për ekipin e drejtuar nga Zekirija Ramadani.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd