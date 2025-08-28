Del foto e 61-vjeçarit të vr’arë në Shkodër

Personi që shihni në foto është Pirro Prroni, 61-vjeçari që u vra mbrëmjen e sotme në Shkodër.
Ai nuk arriti t’iu mbijetonte plagëve të marra nga arma e zjarrit dhe ka ndërruar jetë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Abat rreth orës 20:00.
Autori i dyshuar i ngjarjes është identifikuar si Ndoc Maçaj dhe është shpallur në kërkim. Dyshohet se viktima dhe autori janë kushërinj ndërsa shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë janë ende të paqarta. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për kapjen e autorit.
