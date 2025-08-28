Vrasje me armë zjarri në Shkodër. Emri

Shkodër, 28 gusht 2025 – Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M. dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin Piro Prroni, 61 vjeç, në rrethana ende të paqarta.
Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë drejt vendngjarjes për të bërë të mundur kapjen e autorit.
Është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M., në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin P. P., 61 vjeç.
Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë për në fshatin Abat, për të bërë të mundur kapjen e autorit.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd