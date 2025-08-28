Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasje me armë zjarri në Shkodër. Emri
Transmetuar më 28-08-2025, 20:40

Shkodër, 28 gusht 2025 – Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M. dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin Piro Prroni, 61 vjeç, në rrethana ende të paqarta.

Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë drejt vendngjarjes për të bërë të mundur kapjen e autorit.

Është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.

Shkodër / Informacion paraprak

