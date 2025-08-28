Aksidenti i trenit me 57 viktima në Terni, çfarë del nga raporti?

Greqi, 28 gusht 2025 – Raporti i departamentit të Krimeve të Zjarrvënies lidhur me aksidentin hekurudhor në Tempi, që ndodhi më 28 shkurt 2023 dhe shkaktoi 57 viktima, zbulon se vagoni i dytë i trenit nuk ka shenja djegieje, duke hedhur poshtë pretendimet se treni ishte i ngarkuar me lëndë të ndezshme.
Hetuesit e Shërbimit Hetimor Hekurudhor Helenik (DIE) vizituan zonën ku ruhen mbetjet e trenave në mars për të verifikuar këto pretendime. Raporti konfirmon se vagoni tregtar, megjithë shtrembërimet nga përplasja, nuk shfaq dëmtime nga zjarri dhe nuk ka shenja djegieje brenda kabinës.
Gjetjet vijnë pas publikimit të rezultateve të Organizatës Kombëtare për Hetimin e Aksidenteve Ajrore dhe Hekurudhore dhe Sigurinë e Transportit (EODASAAM). Aktualisht, Laboratori i Përgjithshëm Shtetëror i Kimisë po përgatit analizat përfundimtare për të mbyllur hetimin, që përfshin edhe ish-Sekretarët e Përgjithshëm të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe ish-Ministrin Costas Karamanlis.
Aksidenti në Tempi ndodhi kur një tren pasagjerësh nga Athina për në Selanik u përplas ballë për ballë me një tren mallrash. Ngjarja shkaktoi vdekjen e të paktën 57 personave dhe plagosjen e dhjetëra të tjerëve, shumica të rinj. Hetimet treguan se shkaku ishte gabim njerëzor dhe defekte në sistemin hekurudhor, duke nxitur protesta të shumta dhe dorëheqjen e Ministrit të Transportit. Aksidenti nxori në pah nevojën për modernizimin e sistemit të sinjalizimit dhe menaxhimit të trafikut në hekurudhat greke.
