Komisioni Rregullator shpall rezultatit përfundimtar, certifikohen zgjedhjet e 11 majit!

Komisioni Rregullator ka mbajtur sot mbledhjen për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të datës 11 maj 2025.
Në përfundim të mbledhjes dhe diskutimeve, Komisioni Rregullator me 3 vota pro dhe 2 kundër ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, duke certifikuar zgjedhjet.
Kështu Partia Socialiste i certifikohet rezultati i 83 mandateve, Partia Demokratike me 50 mandate, Partia Social Demokrate me 3 mandate, Partia Mundësia me 2 mandate dhe Nisma Shqipëria Bëhet, 1 mandat.
Dy votat kundër ishin nga anëtarët e opozitës.
