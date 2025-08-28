Rama flet për aksionin e radhës. Dhe janë ‘varrezat’ e makinave

Kryeministri Edi Rama në një takim ku në fokus është reforma në Trajtimin e Integruar të Mbetjeve, tregoi më shumë rreth aksionit të radhës, atë për mbylljen e të gjitha ‘varrezave’ të makinave, që veprojnë në kundërshtim me ligjin.
Kreu i qeverisë shqiptare tha se varrezat e makinave, janë ligjëruar me vullnet të Maliqit, në të gjithë territorin.
“Jemi i vetmi vend në Europë që ‘varrezat’ e makinave i kemi të ligjëruara pa ligj, por me vullnetin e Maliqit ë territor, si fakte të kryera. Ky do të jetë një operacion që sapo ka nisur dhe do të vazhdojë për shkuljen e të gjitha atyre varrezave. Jemi një vend që nuk ka akoma asnjë informacion nga shpërndarësit, prodhuesit apo importuesit. Ka dhe hapa të tjerë por këto dy hapa janë themelore. Duke filluar nga vendosja në kornizën ligjore dhe duke vijuar me të gjitha fazat dhe përgjegjësitë e implementimin.”, tha ai.
