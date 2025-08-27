Mandati i katërt/ Rama gati listën me emrat e rinj, vendos datën e shpalljes së kabinetit të ri qeveritar

Tiranë- Kryeministri Edi Rama raportohet se e ka bërë gatin listën me emrat e rinj me të cilët do të qeverisë mandatin e tij të katër. Një burim i PS-së për Top Channel ka njoftuar se Rama këtë listë do ta njoftojë më datë 11 shtator në orën 10 në Tiranë.
Kabineti i Ramës do të njoftohet një ditë pas betimit të deputetëve të rinj dalë nga zgjedhjet e 11 Majit. Lista me emrat është një mister edhe për ministrat të cilët do të mësojnë për fatin e tyre dhe postin përkatës që do të marrin në rast se do të ketë ndryshime.
Në mbledhjen e kryesisë socialiste të 11 Shtatorit po ashtu do të mësohet se kujt do t’ia besojë Rama postin e zëvendëskryeministrit, kryetarit të parlamentit dhe kreun e grupit parlamentar. Krahas ministrave të rinj pritet edhe riformatimi disa ministrive të cilat brenda vetes me strukturën e sotme përfshinë shumë dikastere.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd