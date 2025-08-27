Aksident në aksin Elbasan–Librazhd, një i plagosur rëndë

Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 22:00 në aksin kombëtar Elbasan–Librazhd, pranë Labinot-Fushës.
Sipas burimeve paraprake, një automjet ka dalë nga rruga, duke shkaktuar plagosjen e dy personave. Njëri prej tyre është lënduar rëndë dhe është transportuar me urgjencë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Personi tjetër ka marrë dëmtime të lehta.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd